Longtemps, la Bretagne est restée très en retard en matière scolaire, avec des taux d'alphabétisation parmi les plus mauvais de France. Aujourd'hui, elle frôle l'excellence, obtenant des résultats - du CP à l'université - la classant toujours en tête des régions. C'est cette étonnante histoire qui est ici racontée. Où et comment se sont implantées les premières écoles ? A quoi ressemblait la journée d'un écolier en 1930 ? Pourquoi et comment la langue bretonne a-t-elle été interdite ? Qui étaient les premiers maîtres d'école ? Avec ce livre, découvrez l'histoire de l'école en Bretagne, au fil de pages richement illustrées de photos et d'objets anciens.