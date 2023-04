La véritable histoire de King Kong

Quand on est une mégastar comme King Kong, on doit toujours manger ce qu'on vous dit, s'habiller comme on vous le dit, parler et marcher comme on vous le dit. Et pas un moment à soi. Le célèbre singe de Hollywood raconte ici l'exploitation dont il est victime depuis sa capture sur son île jusqu'à sa vie formatée par les autres et réglée au métronome. Un jour, il quitte tout...