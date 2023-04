Jane Foster & The Mighty Thor : Assaut contre Asgard

Quand Mjolnir débarque dans l'appartement de Jane Foster en brisant sa fenêtre, celle qui a longtemps manié le marteau craint qu'il ne soit arrivé quelque chose à Thor. Tandis que les pires ennemis d'Asgard (dont Héla, Ulik et l'Enchanteresse) complotent contre le Royaume Doré, Jane doit retrouver Thor et sauver Asgard ! En parallèle de la série Thor de Donny Cates publiée dans MARVEL COMICS, nous vous proposons une saga complète associant le Dieu du Tonnerre à celle qui a repris le flambeau un temps, et qui a fait le succès du film Thor : Love & Thunder. Jane Foster a désormais les pouvoirs de Valkyrie, mais elle pourrait ici reprendre le rôle du fils d'Odin !