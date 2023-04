Destiny of X Tome 9

L'évènement A. X. E. : Judgment Day frappe de plein fouet les séries mutantes ! Les Eternels qualifient les mutants de "déviation excessive" , considérant qu'ils devraient par conséquent être éradiqués. Les X-Men, qui apprécient peu la remarque, estiment que pour le bien-être de tous, les Eternels devraient baisser d'un ton ! Quant au Conseil Secret, il se fait étonnamment discret en cette période de crise. Wolverine est peut-être le dernier espoir de la Terre, les Maraudeurs doivent prouver qu'ils ont le droit de vivre, et Deadpool rejoint X-Force ? ! Si le précédent numéro de DESTINY OF X avait légèrement été bousculé par les évènements d'A. X. E. : JUDGMENT DAY, ce numéro en revanche en est totalement impacté puisque toutes les séries sont concernées ! On ne saurait trop recommander aux lecteurs des titres mutants, de lire également JUDGMENT DAY, car les conséquences seront nombreuses !