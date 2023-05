La vie quotidienne des soldats romains

En nous plongeant dans la vie quotidienne des soldats à l'apogée de l'Empire romain, de 31 av. J. -C. à 235 ap. J. -C. , Yann Le Bohec nous permet de comprendre pourquoi l'armée romaine du Principat a atteint un niveau d'excellence sans exemple dans l'histoire. A partir des sources disponibles et des nombreuses et récentes découvertes des archéologues, notamment les ostraka, les papyrus et les tablettes, l'auteur nous entraîne du camp romain aux campagnes et à la guerre, de l'alimentation et de l'équipement des soldats à leur formation et à leur psychologie. En contrepoint des études qui s'intéressent, "par le haut" , à l'armée romaine comme institution, il explore un sujet qui n'avait jamais été traité jusqu'ici. Avec cet ouvrage, Yann Le Bohec, grand spécialiste de l'armée romaine, apporte une contribution précieuse et originale à l'histoire militaire.