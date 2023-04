Rose Asphalte, enquêtrice de l'étrange Tome 2 : Le chevalier de l'autoroute hantée

"Latitude : 49. 017228 Longitude : 2. 422775" Le message de détresse apporté par Euclide le pigeon est encore plus mystérieux que d'habitude. Ce sont des coordonnées GPS qui mènent au milieu de nulle part : au coeur d'une zone désaffectée au bord de l'autoroute parisien. Après une panne malencontreuse, Rose, sa soeur Jeanne et Firmin se retrouvent justement là-bas, dans une station service à moitié fantôme. Entre les clients au regard vide, la patronne aux airs maléfiques et le troupeau de chèvres qui se balade sur le parking, Rose en est sûre : il se trame quelque chose ici... Alors quand un chevalier fantôme attaque le restoroute avec une armée de revenants, Rose est prête à en découdre !