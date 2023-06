Nouveauté du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Le Routard La vallée du Lot à vélo vous emmène pour un voyage bucolique à la découverte de petits pays authentiques du Sud-Ouest au Massif Central, jusqu'aux portes des Cévennes... La plus nature des véloroutes de France serpente sur près de 480 km au fil de la vallée du Lot, du confluent avec la Garonne jusqu'au Mont Lozère. Le parcours s'étire principalement sur des petites routes, avec des sections de voies vertes en permanente extension, spécialement autour de Cahors. En complément, la voie de Conques, par la vallée du Dourdou fait 70 km. Enfin, la voie de l'Aubrac, plus sportive, s'étire sur 120 km. Un ensemble de près de 700 km, à la découverte des sites emblématiques ou plus secrets de la vallée du Lot et des alentours. - Coups de coeur illustrés ; - à chaque étape sa carte en couleurs ; - pour chaque itinéraire, un carnet d'adresses pour louer un vélo, se loger et se restaurer ; - plans et zooms sur les villes principales.