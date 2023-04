C'est ton visage que je cherche

"Le monde n'est pas partagé entre les bons et les mauvais. En moi vit cette double face du meilleur et du pire, ce pire qui peut me valoir d'aller un jour en prison, ce saint qui me fait être bon envers les méchants. Je n'en finirai jamais de découvrir qu'un autre que moi me révèle qui je suis". Aumônier de prison depuis dix ans, frère Benoît va à la rencontre des personnes détenues. Dans ce compagnonnage, il découvre dans sa vérité nue la puissance de l'humilité, de la faiblesse et de la paix intérieure face à la férocité humaine. Dans chaque personne rencontrée, il quête le visage de Dieu. De cette expérience, et au rythme de l'année liturgique, il nous livre une méditation d'inspiration franciscaine où le Christ visite notre prison intérieure. Il y rejoint nos profondeurs pour nous libérer du mal qui nous enchaîne. Comme le chercheur d'or, il nous apprend la patience, la confiance et la découverte du seul bien précieux : la face lumineuse de Dieu et de chacun de nous. Frère Benoît Dubigeon, franciscain, est prêtre en Essonne et aumônier à la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la plus grosse prison d'Europe, depuis 2013. Il préside également la Fondation François d'Assise pour soutenir des microréalisations dans des pays pauvres. Il est également prédicateur au Jour du Seigneur sur France 2.