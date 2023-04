D'Artagnan, agent secret du Roy

Découvrez le célèbre d'Artagnan dans une aventure inédite mêlant intrigues politiques, espions à la cour et affrontements sur les mers ! Quand on a soif d'aventure, il faut d'abord trouver l'audace de quitter sa province. Je m'y employai dès mes quinze ans. J'en avais maintenant vingt-huit et la guerre contre l'Espagne faisait rage. Le petit Louis XIV était encore inapte à régner et le choix de Mazarin comme Premier ministre horripilait nombre de nobles. Cerné de menaces, le cardinal me demanda de débusquer un redoutable corsaire ennemi. En cet an 1643 débutait ma première mission secrète. J'ignorais, mes bons amis, qu'elle me mènerait de La Haye à Almeria, en passant par Paris, pour déjouer un grave complot. Des espions, des forbans, des conspirateurs, des périls à foison... mais aussi une alliée, la fascinante Dorothy Moore. J'allais devoir redoubler de bravoure et d'ingéniosité pour sauver la Couronne. Avec l'incomparable brio de d'Artagnan.