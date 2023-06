A.X.E. Judgment Day Vol. 03 (Edition collector) - COMPTE FERME

L'heure du Jugement dernier est venu, et Dieu a décidé que c'en était fini de l'humanité, des mutants ET des Eternels. Lorsqu'un Céleste omnipotent décrète que la Terre doit être détruite, y a-t-il autre chose à faire que de désespérer ? Une petite poignée de héros rescapés va tenter le tout pour le tout pendant que Captain America fait diversion, mais pour que le Salut soit possible, des sacrifices seront nécessaires, et plus rien ne sera comme avant pour les Eternels, les X-Men et les Avengers. Kieron Gillen (Eternals, Immortal X-Men) continue de nous passionner avec cette intrigue où les héros ont autant d'importance que le quidam de l'univers Marvel. Dans ce dernier acte, la tension monte encore d'un cran et certains personnages ne survivront pas à l'évènement. Les multiples rebondissements font de Judgment Day un des crossovers les plus palpitants de la longue histoire Marvel.