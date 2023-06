Marvel Comics N°18

Nouveau départ pour Iron Man, qui n'est pas au mieux de sa forme. L'affrontement final entre les Avengers du multivers et les Maîtres du Mal de Méphisto commence, mais avant, les héros vont devoir affronter leurs homologues de la préhistoire. L'enjeu ? La réalité toute entière ! Spider-Man et Hawkeye sont pris dans la tourmente Judgment Day ! Et qui est le nouveau Super-Bouffon ? Ca bouge ce mois-ci dans l'anthologie préférée des fans de continuité ! Tout d'abord, Jed Mackay, le futur scénariste des Avengers (ce sera en novembre) se penche sur l'avenir de l'univers Marvel. Iron Man a droit à une nouvelle série scénarisée par Gerry Duggan (Deadpool, X-Men) et Jason Aaron signe sa dernière saga des Avengers. Entre cet évènement gigantesque (avec un épisode spécial illustré par Bryan Hitch) et plusieurs épisodes liés au fantastique crossover Judgment Day, ce numéro est un point d'entrée idéal !