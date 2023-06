HOLLYWOODLAND - tome 02

Zidrou et Eric Maltaite sont de retour avec un tome 02 pour nous montrer l'envers du décor du Hollywood des années 1950. En juillet, nous célébrerons les 100 ans d'Hollywood. Construites en 1923, les lettres HOLLYWOODLAND étaient à l'origine destinées à commercialiser un nouveau projet immobilier qui s'est attardé. Laissées à l'abandon pendant des années, elles sont restaurées en 1949 en plein âge d'or du cinéma américain (et amputées du LAND par soucis d'économie). Les neufs lettres restantes du mot HOLLYWOOD deviennent alors le symbole de l'industrie du rêve à travers le monde. Dans ce tome 02, le duo Zidrou et Eric Maltaite continue de montrer ce qu'il se passe de l'autre côté de la caméra. Cette fois, les lieux emblématiques de la cité des anges ont la part belle, toujours en prenant le parti de nous montrer l'envers du décor, Zidrou raconte l'histoire de 8 lieux où gravitent une galerie de personnages qui vont se croiser au fil du récit. Chaque histoire, avec un ton différent, décrit le temps d'une parenthèse, un moment fugace dans la vie de ces personnes de l'ombre, loin du strass et des paillettes.