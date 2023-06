Art et science de la couleur

Objet d'étude sous le regard scrutateur du chercheur, objet d'expérimentation dans les mains de l'artiste, la couleur constitue un champ en évolution continue. Depuis un demi-siècle, physique, sciences de la matière, sciences cognitives, physiologie mais aussi sciences du patrimoine, histoire de l'art, histoire, lettres ou philosophie ont produit des connaissances renouvelées à son sujet. Poètes et artistes ont eux aussi continué à explorer les pistes variées offertes par la couleur. En faisant appel aussi bien aux scientifiques qu'aux artistes, l'ouvrage a pour double ambition de présenter ces avancées par des études de cas paradigmatiques et d'en proposer un bilan critique. Plusieurs thématiques permettent de les aborder dans une approche résolument pluridisciplinaire : les rapports de la couleur à la création, à la matière, à la lumière, au temps et à l'espace.