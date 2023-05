Le Tarot des Fées et des Créatures Enchantées

Un joli tarot qui nous transporte dans le monde des fées et des créatures enchantées Une population invisible vit tout près de nous : des lutins facétieux, des fées merveilleuses, des farfadets maléfiques et d'autres créatures enchantées. Sous des noms différents mais avec des caractéristiques similaires, ils sont partout autour de nous, même si nous ne les voyons pas toujours. Découvrez l'univers magique des fées et des lutins, ces créatures issues de différentes traditions à travers le monde, qui vous guideront au fil des 78 cartes de ce tarot pour trouver les réponses à toutes vos questions !