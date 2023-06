Dragon Park, Tome 04. Le grondement de la Horde

Le ciel s'assombrit peu à peu à Dragon Park. Nino est plongé dans le coma, et son esprit cohabite avec celui du dragon Apocalypse. Leurs corps semblent s'être inversés, ce qui crée la confusion auprès de ses proches. Et Draklhord en profite pour s'immiscer de plus en plus profondément dans l'esprit de Nino...