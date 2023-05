Connexion avec tes guides. Comprendre et harmoniser tes énergies

Le hasard n'existe pas, sois à l'écoute des signes de tes guides de lumière ! Grâce à ce coffret puissant et inspirant, tu pourras te connecter à la magie de l'Univers et aux énergies qui t'entourent pour trouver les réponses à tes questionnements dans tous les domaines de ta vie. Chacune des cartes te délivrera un message précieux provenant de tes alliés de l'invisible, mais aussi des conseils vibratoires avisés - que ce soit sur le plan professionnel, spirituel, relationnel ou sentimental - qui entreront en résonance avec ton âme. Tu pourras ainsi entreprendre un profond travail énergétique afin de comprendre les souhaits de ton coeur, de te sentir véritablement épanoui et d'évoluer sereinement sur ton chemin de vie. Ce coffret contient : 46 cartes empreintes de magie et magnifiquement illustrées par Marie Minéa Mocka-Celestine. Le livre d'accompagnement de 268 pages tout en couleurs. Un sac satiné pour protéger et transporter les cartes.