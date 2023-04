The Quintessential Quintuplets Tome 7 . Edition spéciale en couleurs

Fûtarô Uesugi fait le constat amer qu'il manque d'expérience pour arriver à redresser la barre concernant les résultats scolaires des soeurs Nakano. Face à ses propres lacunes, il décide de démissionner. C'était compter sans l'entêtement des quintuplées qui décident de quitter leur duplex de luxe pour vivre dans un appartement décrépi dans l'unique but de pouvoir garder leur professeur. De quoi redonner l'envie à Fûtaro d'aller au bout de sa mission, et il semble plus déterminé que jamais !