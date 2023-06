Mon cahier de chiffres rugueux

Mon cahier des chiffres rugueux contient 10 chiffres recouverts de vernis rugueux permettant de se préparer au tracé par le geste : votre enfant touche le chiffre en vue de l'écrire et de l'utiliser pour compter ensuite. Il est composé d'un cahier consommable de 16 pages sur lequel effectuer les exercices, et d'un livret à conserver de 8 pages contenant tous les chiffres rugueux. Cette approche sensorielle et ludique issue de la pédagogie Montessori est le moyen idéal pour se familiariser en douceur avec le tracé des chiffres. En mettant en avant la gestuelle, elle facilite la mémorisation des mouvements. Des conseils et des exercices d'échauffement de la main et du poignet sont proposés au début de l'ouvrage pour que votre enfant puisse se mettre au travail dans de bonnes conditions. L'utilisation des deux supports en parallèle permet à votre enfant de se familiariser en douceur avec les chiffres et leur manipulation. Sur le livret : - il touche le chiffre rugueux librement ; - il suit son tracé avec le doigt grâce aux flèches. Puis sur le cahier : - il observe le chiffre représenté par l'illustration et repasse dessus ; - il écrit le chiffre en respectant le sens du tracé ; - il s'initie au calcul avec un exercice de dénombrement. En cas de doute lors des exercices, le livret peut aussi servir de mémo : des renvois facilitent la navigation entre les deux supports et permettent d'élaborer un parcours adapté aux besoins de votre enfant. Des exercices de dénombrement progressifs et illustrés sont proposés afin que votre enfant s'initie peu à peu au calcul. Le cahier propose ainsi une démarche complète et systématique. Un mémo rugueux reprend les chiffres de 1 à 10 à la fin du livret.