Françoise Petrovitch. Aimer rompre

Depuis les années 1990, loin des diktats de la scène artistique, Françoise Pétrovitch construit une oeuvre singulière, profondément inscrite dans le monde et pourtant, dans le même temps, habitée par l'expérience d'une intériorité silencieuse. L'observation la plus juste coexiste avec l'expression d'un puissant imaginaire, dont se dégagent avec subtilité les sujets de la féminité, de l'enfance et de l'adolescence, des interstices de la vie, et en sourdine la dualité des êtres et la précarité de l'existence.