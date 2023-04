Manifeste du parti anarchiste

Si un parti anarchiste a peu de chances de voir le jour, son Manifeste est l'occasion de réfléchir aux intrusions abusives du pouvoir dans nos vies. A partir d'anecdotes intimes, Léo Scheer dessine un autoportrait inattendu et montre qu'on ne naît pas anarchiste, mais qu'on le devient. Comment cette idée a-t-elle lentement infusé en lui jusqu'à être indissociable de son propre destin ? Pour y répondre, il retisse la mémoire de sa famille juive polonaise, une famille de tailleurs ayant vécu dans le ghetto de Cracovie. Aaron et Myriam, ses parents, Henri, son grand frère, né avant la guerre, ont survécu à plusieurs déportations, tandis que leurs familles respectives étaient intégralement décimées. L'itinéraire de Léo Scheer, désormais unique survivant, et n'ayant lui-même pas de descendance, l'a conduit à porter un regard ironique et distancié sur l'existence. En devenant éditeur sur le tard, il a parfait sa propre histoire, guidée par le souci d'une liberté absolue. Après de nombreuses vies professionnelles, Léo Scheer a fondé, en 2000, la maison d'édition qui porte son nom.