Portrait d'une inconnue. Une nouvelle enquête de Gabriel Allon

A la poursuite d'un faussaire talentueux et sans scrupules. Gabriel Allon, célèbre espion et restaurateur d'art, a quitté le métier pour se retirer à Venise. Mais lorsqu'un galeriste londonien fait appel à lui pour enquêter sur l'origine suspecte d'un tableau de Van Dyck, sa curiosité est piquée. D'instinct, Gabriel est convaincu que ce Portrait d'une inconnue est une contrefaçon. L'une des nombreuses réalisées par un faussaire de génie, déterminé à inonder le marché de l'art de ses copies magistrales. Pour confondre l'escroc, Gabriel se lance dans une traque acharnée à travers l'Europe, bien conscient que, pour tromper un faussaire, il faut jouer avec ses propres armes. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Thibaud Eliroff. A propos de l'auteur Classé n° 1 sur les listes de best-sellers du New York Times, Daniel Silva est l'auteur de vingt romans parmi lesquels L'Affaire Caravaggio, L'Espion anglais, La Veuve noire, l'Infiltré de Moscou. C'est sa série Gabriel Allon, mettant en scène un espion restaurateur d'art qui lui vaut la reconnaissance internationale. Son oeuvre est acclamée par la critique et publiée avec succès dans plus de trente pays. Il vit en Floride avec sa femme, Jamie Gangel, envoyée spéciale pour CNN, et leurs jumeaux, Lily et Nicholas.