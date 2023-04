Le jour où j'ai repris le contrôle de ma vie. Itinéraire d'un parcours d'auto-thérapie

Cet ouvrage se destine à l'ensemble des lecteurs concernés par la Sclérose En Plaque (aidants, thérapeutes, patients, proches). Il pourra être considéré comme une source d'informations, une grille de d'analyse, voire comme un cas d'étude détaillé pour d'autres développements, tant on a à ce jour peu d'information disponibles sur cette pathologie. Lisible comme un roman, attractif comme une biographie, il vise tous ceux qui cherchent une aide pour s'orienter dans le dédale de la maladie, vers les bonnes pratiques thérapeutiques. Les personnes voulant travailler sur elle-même y trouveront un exemple cohérent et des bonnes pratiques. Enfin, il vise plus généralement toute personne intéressée par les exploits humains face à la maladie. Par le très grand nombre de livres cités, le projet d'édition fait la promotion de la lecture et des livres de développement personnel, érigés en objets thérapeutiques. Il met en valeur l'écosystème de formation thérapeutique parisienne et certains auteurs comme Viktor E. Frankl, Milton H. Erickson et Robert Dilts.