Le chinois... comme en Chine. Edition actualisée

Cette méthode enseigne l'essentiel du vocabulaire oral de la vie quotidienne (env. 1000 mots et 550 caractères) dans une variété de situations réalistes. Accompagnée de supports en ligne, elle comprend 15 unités d'enseignement, 7 séquences de révision, 329 enregistrements sonores et près de 400 illustrations. La méthode suit les recommandations du Cadre européen commun de Référence pour les Langues et permet d'atteindre le niveau A2, tant à l'oral qu'à l'écrit. Expérimentée à l'université et dans le secondaire, Le chinois comme en Chine peut convenir à tous les publics, y compris aux besoins de la formation continue, aux autodidactes ou à des personnes sur le point de partir en Chine.