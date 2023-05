De la côte d'Albâtre aux falaises du Bessin. Littoral de la Normandie

Le GR® 21 et le GR® 223 longent les côtes de la Seine-Maritime puis du Calvados. 20 jours à travers le littoral normand pour randonner sur les plages du débarquement, les falaises d'Etretat ou à travers les ports de pêche typiques comme Fécamp. Une itinérance passant par Dieppe et Le Havre. Idéale pour tous les amoureux de la nature et du patrimoine normand.