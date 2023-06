Vivre au quotidien les grâces du baptême. du sacrement à la vie quotidienne

Puisqu'au baptême tout commence, le père van Havre nous montre comment vivre chaque jour les bienfaits reçus lors de cet événement, qu'il soit lointain ou pas. On ne mesure pas assez la portée de ce sacrement : en nous le faisant redécouvrir avec ses rites et ses vertus, le père Van Havre nous offre un véritable guide pour faire croître et fortifier notre vie chrétienne. Un enseignement à la portée de tous et fondé sur le concile Vatican II et les paroles des derniers papes. Le père Didier van Havre, docteur en théologie, exerce son ministère sacerdotal à Bruxelles par la confession et la prédication. Il est auteur de Aimer la messe, Artège.