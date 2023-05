Des environs de Quimper au Pays Fouesnantais... à pied

26 randonnées dans le sud du Finistère, entre Quimper, ville d'art et d'histoire (remparts, cathédrale St Corentin, maisons du 16e et 17e siècle...) et le pays Fouesnantais, la riviera bretonne avec ses baies profondes et ses longues plages. Ce territoire révèle des pépites naturelles comme le Stangala, vallée à la fois encaissée et boisée du fleuve Odet, prenant l'aspect de gorges atteignant jusqu'à 80 mètres de dénivelé.