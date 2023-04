Le Cercle des Mousquetaires Tome 2 : Parade, riposte !

Pour Paulin et Anahita, tout a changé le jour où ils ont découvert l'existence du Cercle des Mousquetaires. Une confrérie secrète dont les membres se réunissent la nuit dans les catacombes... Et dont le grand-père de Paulin faisait partie ! Tout en continuant à s'entraîner, les enfants éprouvent la tentation de retourner sous terre pour en savoir plus... D'autant plus que le comportement des grands leur semble de plus en plus louche. Justin, le prodige hautain, Nafissatou, son amie... et jusqu'à Florence, la nouvelle maître d'armes ! Les enfants ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à explorer une dimension secrète de leur sport... Sans savoir à qui ils peuvent encore faire confiance ! Deuxième tome de cette série addictive, fusionnant l'escrime antique et contemporaine grâce à l'aventure !