Quand les filles deviennent des garçons

Pourquoi tant de jeunes filles veulent devenir des garçons ? Aujourd'hui, 75 % des adolescents qui demandent à changer de genre sont des filles - sex-ratio inquiétant pour notre société qui se dit égalitaire. Cet essai à deux voix s'interroge sur un phénomène de société devenu un enjeu, à l'école, dans les lieux d'accompagnement médical et psychique ou les associations LGBT. En 2023, est-il encore si difficile d'être une femme ? Marie-Jo Bonnet dénonce une nouvelle forme de féminicide social, alimenté par un sexisme latent et une lesbophobie intériorisée. Le docteur Athea se penche sur la question délicate du diagnostic et de la prise en charge des adolescentes qui demandent une transition. La gynécologue montre les risques d'une médicalisation trop précoce, aux conséquences irréversibles. Alors que la pression sociale et le pouvoir médical pro-trans biaisent le consentement de jeunes mineures, Nicole Athea recommande un suivi qui tienne avant tout compte des besoins psychiques de ces jeunes et leur permette de s'épanouir. Un essai incisif qui alerte sur les dangers d'une société dont le modèle est devenu exclusivement masculin.