La plus belle femme du monde (édition 20 ans). The incredible Life of Hedy Lamarr

"La plus belle femme du monde. . ". ! Surnommée ainsi par son producteur, Hedy Lamarr se voit ouvrir les portes d'Hollywood après avoir fui l'Autriche nazie et un premier mari marchand d'armes. Femme de caractère, séduisante et croqueuse d'hommes, Hedy aura du mal, sa vie durant, à exister pour autre chose que sa beauté... dans une industrie cinématographique régie exclusivement par des hommes, dans l'Amérique des années 1940-50. Et pourtant Hedy n'est pas juste belle, elle est aussi curieuse, intelligente, et adore imaginer des inventions, sérieuses ou farfelues ! En collaboration avec le compositeur et écrivain George Antheil, la jeune actrice imagine un système de communication cryptée, qui sera plus tard utilisé pour le guidage des missiles mais aussi pour le WIFI. Pour célébrer ses 20 ans, La Boîte à bulles propose une édition anniversaire à tirage limité et doux prix de cette biographie de femme rigoureusement documentée et magnifiquement mise en scène...