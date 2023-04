Un livre à hauteur d'enfant, sans les effrayer, pour tout savoir sur les catastrophes naturelles ! Dans la collection "Mes p'tites questions nature", pour se familiariser avec ces phénomènes liés à des variations de la nature, mais aussi au réchauffement climatique. 16 questions d'enfant pour tout comprendre d'une thématique au coeur de l'actualité C'est quoi, une catastrophe naturelle ? Depuis quand il y a des catastrophes naturelles ? Quelle a été la plus grande catastrophe naturelle de l'Histoire ? Il y a des catastrophes naturelles partout dans le monde ? Comment les dinosaures ont disparu ? Pourquoi la terre tremble ? Comment on sauve les gens pendant un séisme ? C'est quoi, un tsunami ? Comment on se protège des catastrophes naturelles ? Comment fonctionne un cyclone ? Qu'est-ce qui provoque les feux de forêt ? Pourquoi il y a des avalanches ? Un orage peut déclencher un incendie ? Il y a plus de catastrophes naturelles quand le climat se réchauffe ? Qui surveille les catastrophes naturelles ? Pourquoi les gens vivent près des volcans ? La découverte des catastrophes naturelles avec des explications scientifiques accessibles On y apprend ce qu'est une mousson, comment se forment une tornade ou un tsunami, ce que sont un sismographe ou encore un géostéréophone... Un moyen d'intégrer plein de notions et de vocabulaire spécifiques, que les enfants entendent souvent notamment aux informations, sans forcément comprendre ce qu'ils recouvrent. Pour tout comprendre des phénomènes qui s'accentuent à cause du réchauffement climatique Des réponses pédagogiques et documentaires, via des explications courtes et ludiques, des images vives qui immergent au coeur des catastrophes naturelles, avec des exemples actuels partout dans le monde que les enfants peuvent connaître : les feux de forêt des étés 2019-2020 en Australie, les tornades aux Etats-Unis...