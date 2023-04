10 pop-up mettent en scène dans leur milieu 10 espèces phares que les jeunes lecteurs sont susceptibles de croiser. Et ça fourmille ! Car ces starlettes de la campagne sont entourées d'autres espèces qui rampent, sautent et volettent alentour. De superbes illustrations en volume au service du documentaire "Pop-up docs", une collection qui a vocation à faire pénétrer le lecteur sur les chemins du savoir par l'attrait de ses images spectaculaires et esthétiques. Les illustrations de Nikol, très soignées, plantent un décor foisonnant dans une belle gamme colorée. A l'ouverture du livre, la végétation s'anime et se peuple de petites bêtes aux comportements variés qui surgissent au fil des pages... s'échappant même du livre par l'effet des pop-up qui se déploient. Les espèces présentées dans le texte sont mises sur le devant de la scène, en premier plan, souvent plus grandes que nature. Elles dévoilent ainsi tous les détails anatomiques nécessaires à leur identification. Un texte synthétique, des informations étonnantes Chaque illustration est accompagnée d'une fiche qui donne l'essentiel des informations à connaître sur l'espèce, avec systématiquement son habitat, sa taille, son ordre et son alimentation. Sont décrits aussi ses particularités et ses comportements spécifiques. De quoi être surpris à chaque page. Savez-vous que cette punaise que l'on nomme "gendarme" a le sang froid ? C'est pourquoi on voit les gendarmes en groupe prendre un bain de soleil, leur corps ne pouvant pas se réchauffer tout seul. Plus grand insecte d'Europe, le lucane cerf-volant peut atteindre 9 cm ! Certaines libellules peuvent voler jusqu'à 30 km/h. Véritables acrobates aériennes, elles sont capables de voler en arrière. Sur chaque double page, 3 zooms illustrés apportent des compléments d'informations : un détail vu en gros plan, la larve de l'insecte, une espèce exotique proche... Laissez-vous surprendre par les petites bêtes qui vont surgir de ce livre !