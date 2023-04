Mon atlas de la biodiversité

Un nouvel atlas sur la biodiversité pour questionner sa présence et sa diversité aux quatre coins de la planète ! Un atlas à l'organisation innovante Ce livre est structuré par milieux où s'épanouit le vivant plutôt que par continents. Il nous permet de plonger dans des environnements très différents. Il s'intéresse à la présence de la vie dans les déserts, comme le désert aride du Sahara ou glacial de l'Antarctique, les chaînes de montagnes, des Alpes à la cordillère des Andes, les forêts denses d'Afrique centrale, les savanes d'Australie. Le lecteur se plonge dans la contemplation de la vie des mers ou des océans ou des grandes étendues d'eau douce comme le lac Victoria ou le fleuve Mékong pour y découvrir les bactéries et autres êtres microscopiques et autres bactéries ou géants qui les habitent. Le monde animal est présent sur les cartes ainsi que le monde végétal. Le lien et les interactions avec les humains sont aussi développés. Un livre d'une grande rigueur scientifique à la portée de tous Porté par Catherine de Coppet, journaliste et rédactrice en chef adjointe de la revue "XXI", ce livre est très documenté. Déjà auteure de "La Biodiversité" dans la collection "Mes p'tites questions", cet ouvrage poursuit le profond intérêt de l'auteure sur cette thématique au coeur de tous les débats actuels à l'heure du réchauffement climatique. Ce livre est le fruit de nombreux échanges avec des spécialistes et biologistes des milieux référencés. Quand la biodiversité se pare de ses plus belles couleurs L'ouvrage est issu de la collaboration de quatre illustrateurs férus de géographie : Camille Ferrari, Mikaël Moune, Pauline Merlaut et Aurélie Verdon.