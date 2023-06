Mushoku Tensei - Les aventures de Roxy - vol. 09

Suivez les aventures de jeunesse de Roxy, l'un des personnages les plus populaires de la série Mushoku Tensei ! "Toi et moi, on a encore bien des endroits à découvrir ensemble. . ". Roxy fait face à son premier hiver dans les territoires du nord. Elle veut acheter une nouvelle cape, mais est tiraillée entre Lanletta et Foo qui lui proposent tous deux les services de leurs commerces familiaux... La vie scolaire de Roxy à l'académie de magie de Lanoa se poursuit dans ce neuvième volume !