Joker of Destiny Tome 3

Toujours à la recherche de Keiko Segawa, la femme qui a fait démarrer la carrière de Tomita et que celui-ci appelle sa "déesse" , Kiwa demande l'aide de Mahiro. Celle-ci trouve plusieurs pistes qui se soldent toutes par un échec, mais lors d'une soirée bien arrosée, elle raccompagne Yuri Kawashina chez elle et tombe sur un indice qui pourrait faire tout basculer. Or, dès le lendemain, Mahiro ne se souvient plus de rien. Qui est Yuri ? Et quel lien entretient-elle avec Keiko Segawa et Haruki Tomita ?