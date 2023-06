Hug me, please T01

Sora est l'aînée d'une famille de quatre enfants qui a toujours aidé son père à coucher ses petits frères. Les berceuses, ça la connaît, et ses services de baby-sitter sont très demandés. Un jour, elle s'endort à l'infirmerie et a le choc de sa vie lorsqu'elle se réveille dans les bras d'Arashi, le garçon le plus populaire du lycée. Mais loin de s'excuser de s'être allongé près d'elle, celui-ci lui avoue être insomniaque et lui propose de la payer pour qu'elle l'aide à s'endormir !