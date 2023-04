Juliette et la Grande Guerre Tome 2 : Le réseau des Flandres

Juillet 1915 : plus question pour Juliette de sillonner le front en uniforme d'infirmière au volant de son automobile ! Ses parents ont décidé qu'elle passerait l'été de ses seize ans en famille à Bellignies, à la frontière franco-belge. La mort dans l'âme, Juliette se prépare à vivre deux mois d'ennui dans le château de sa tante. C'est sans compter sur la curiosité naturelle de la jeune fille... Aussi Juliette se trouve-t-elle de nouveau dans l'oeil du cyclone de la guerre en s'aventurant dans un combat dangereux, celui de l'espionnage et de la clandestinité. Passage de frontière, messages secrets, hébergement de soldats anglais... Avec sa fougue et son audace habituelles, elle se lance dans l'aventure, vite rejointe par Emile et Charles, ses plus fidèles amis. Pourtant, la guerre n'est pas un jeu et les jeunes gens vivent sans cesse sous la menace d'une arrestation qui peut leur être fatale...