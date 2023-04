Chiruran Tome 13

Le conflit qui a plongé les rues de Kyoto dans la terreur touche à sa fin et le destin du Shinsen Gumi ne repose plus que sur les épaules de deux hommes. Face au démon Kamo Serizawa se dresse un autre monstre, qui vit caché tout au fond de Sôji Okita. Chacun persuadé d'être le plus fort, ils croisent le fer lors d'un duel dans lequel ils mettent en jeu leurs convictions, et surtout leur vie... Chiruran est un shônen captivant et explosif, servi par le dessin magnifique d'Eiji Hashimoto et la narration dynamique de Shinya Umemura. Découvrez les aventures de ses personnages charismatiques dans cette fresque historique !