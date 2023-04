Nyaight of the Living Cat Tome 1

" L'humanité ne peut plus se permettre d'éprouver de l'affection pour les chats ! " Un terrible et mystérieux virus sévit et transforme peu à peu les derniers humains en boules de poils. Les quelques survivants se terrent pour échapper aux câlins de ces créatures effroyables... Parmi eux, Kunagi voit ses compagnons se métamorphoser au fur et à mesure, et tente de survivre à cette apocalypse féline. Mais son handicap n'est pas des moindres... Il adore les chats ! A travers Nyaight of the Living Cat, découvrez un manga de survie qui revisite avec humour la thématique du zombie. Les nombreuses références cinématographiques distillées par Hawkman sont sublimées par le trait texturé de Mecha-roots !