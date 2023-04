Les soeurs de soie

" Quelle histoire vivante et bien documentée ! C'est une description exquise du Vietnam colonial à l'aube d'une nouvelle ère ; je pouvais sentir l'humidité et le doux parfum des frangipaniers... L'écriture de Dinah Jefferies est incroyablement pleine de suspense et ne recule pas devant les dures réalités de la guerre. J'ai frémi avec Nicole jusqu'à la toute dernière page. " Lucinda Riley Dans l'Indochine française des années 1950, Nicole, mi-française, mi-vietnamienne, vit dans l'ombre de sa soeur aînée, Sylvie. Lorsque celle-ci hérite de l'entreprise familiale de soie, Nicole se voit confier la petite boutique de soie abandonnée dans le quartier vietnamien de Hanoi qui regorge de rebelles militants. Nicole prend alors conscience de la corruption du régime colonial, et l'implication de sa propre famille la choque profondément... Tran, un insurgé vietnamien notoire, semble offrir une échappatoire parfaite à ses problèmes, tandis que Mark, un charmant commerçant américain, est l'homme dont elle a toujours rêvé. Déchirée entre ces deux mondes, Nicole devra trouver sa voie sans savoir à qui elle peut se fier. Le nouveau récit captivant et inoubliable de l'autrice best-seller de La Mariée de Ceylan. " Une histoire captivante, un décor exotique et richement imaginé, une rivalité entre deux soeurs, une belle histoire d'amour, je n'ai pas pu le poser. " Julia Gregson " Préparez-vous à être emporté par ce livre merveilleux. Je n'ai pas pu le poser et j'en ai aimé chaque page. Dinah Jefferies a un don remarquable pour évoquer une autre époque et un autre lieu avec des descriptions luxuriantes, pleines de puissance et d'intensité. J'ai été totalement captivée par l'histoire passionnée et dangereuse de Nicole, qui se bat pour trouver sa place dans la tourmente du Vietnam des années 1950, déchirée entre la loyauté et l'amour. Plein de rebondissements et de surprises, mais avec une pointe de noirceur, ce livre est une histoire passionnante, exaltante, extraordinaire et magnifiquement écrite. J'ai adoré. A lire absolument ! " Kate Furnivall