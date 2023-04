Magda, cuisinière intergalactique Tome 2 : Le combat des cheffes

Magda, 12 ans, est née sur Azuki, une lune minuscule à la biodiversité saisissante, peuplée de créatures légendaires. " Miss Catastrophe " en puissance et excellente cuisinière malgré elle, elle a le don pour inventer accidentellement des recettes uniques et exquises comme les soeurs Tatin avant elle. Par un coup de génie (ou du hasard...), elle est ainsi sélectionnée pour participer au fameux concours de cuisine végétarien intergalactique au cours duquel des enfants représentant chacun une planète s'affrontent depuis cent ans. L'enjeu est grand : gagner le " Nectar ", convoité par tous pour ses propriétés miraculeuses. Mais, alors que le tournoi bat son plein, Magda découvre que les dirigeants de certaines planètes se réunissent avec de sombres desseins : voler le Nectar et s'en servir pour étendre leur pouvoir sur toute la galaxie. A l'aide de Mamidou, sa grand-mère ancienne championne intergalactique, et de ses amis, la petite cuisinière au grand coeur saura-t-elle déjouer les intrigues politiques et retrouver l'esprit de paix et de partage du tournoi ? .