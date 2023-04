Sorcières, sages-femmes & infirmières. Une histoire des femmes soignantes

Passage en poche de ce titre fondateur de la collection Sorcières. Publié en 1973 aux Etats-Unis, "Sorcières, sages-femmes et infirmières" enquête sur la professionnalisation forcée de la médecine au cours des siècles et son corollaire : la diabolisation des guérisseuses populaires au XVIe siècle en Europe, la mise à l'écart des sages-femmes au XIXe et la construction du personnage de l'infirmière façon Florence Nightingale.