Et comment leur diras-tu ?. Colloque intérieur

La philosophie, la mythologie, les religions sont-elles les seuls langages dans lesquels on pose des questions existentielles, les seuls dans lesquels on peut interroger notre rapport au monde, aux êtres, aux objets, au temps ? Traits d'amour comme des fulgurances, paroles d'enfance, disparition et réapparition de la figure de la mère, conscience d'un temps qui nous emmène vers le même point, réminiscences d'une culture hébraïque et, toujours présente, l'incision du deuil, telle est la réponse, tels sont les thèmes qui traversent ce recueil. Il est des moments trop poignants pour être dits et d'autres si ténus qu'ils passent inaperçus. C'est ce "trop" et ce "pas assez" que cherche à retracer le "Colloque intérieur". Sous la forme de microrécits, de fragments de vie où le cocasse côtoie parfois le tragique, sont captés les mouvements de la mémoire, fugitifs, inattendus. L'écriture retient l'éphémère, elle garde vivante la trace de ceux qui furent vivants, comme nous. En inscrivant dans les coeurs le détail des gestes passés, les paroles qui furent, la pulsation des minutes, elle transforme la disparition en réapparition. Professeure à l'université Sorbonne Nouvelle, Francine Cicurel mène des recherches en sciences du langage sur les modes de transmission du savoir, les pratiques de lecture, les interactions sociales. Elle publie de nombreux articles sur ces thèmes. Parallèlement à une activité académique qui la conduit à donner des conférences et à participer à des colloques dans de nombreux pays, elle est l'auteure de textes à portée plus littéraire. Elle a coordonné, aux éditions Nathan, "Anthologie du Judaïsme - 3000 ans de culture juive", ouvrage qui fait désormais référence dans le champ éducatif.