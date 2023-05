Moi, l'exorciste du Vatican

Retour sur le parcours atypique de l'exorciste le plus célèbre au monde, le père Amorth, qui lutta toute sa vie durant contre les forces du Mal. Et le combat n'est pas terminé... Un témoignage à paraître à l'occasion de la sortie en salle du biopic " L'exorciste du pape ", avec Russell Crowe dans le rôle du père Amorth. Une vie de lutte contre le Mal bientôt au cinéma avec Russell Crowe Il a voué sa vie à la lutte contre le Malin. Comptant plus de cent mille exorcismes à son actif, le père Gabriele Amorth a été l'exorciste officiel du Vatican pendant un quart de siècle. Il dévoile ici les coulisses de son sacerdoce et les expériences les plus troublantes qu'il a vécues au cours de sa longue carrière. La disparition d'Emanuela Orlandi, derrière laquelle se cachent des sectes sataniques ; la magie, le spiritisme et la superstition à l'origine de l'assassinat de Soeur Maria Laura Mainetti, à Chiavenna en juin 2000 ; des crimes horribles perpétrés par des adolescents ; les phénomènes d'enfants possédés par des forces obscures... Assassinats, disparitions, scandales qui ont éclaboussé l'Eglise : Satan hante toujours les murs de Vatican ! " La lutte contre le Mal, dit le père Amorth, a commencé à l'origine du monde, et durera hélas jusqu'à la fin des temps. " Ce récit est aussi une dénonciation d'un système où le clergé ne croit plus au démon et où les jeunes prêtres n'ont plus envie d'apprendre le rituel de la délivrance des âmes.