Silhouette surgie du paysage, Fisch débarque à Palerme pour rendre visite à l'Annunciazione d'Antonello da Messina dont il sait qu'elle est exposée au Palazzo Abatellis. Avec ce portrait peint sans modèle au XVe siècle s'ouvre une authentique conversation. Toutes amarres larguées, vite détroussé par des petits voyous locaux, voilà Fisch, intégralement disponible à la vie, aux rencontres. Dès lors, se réinventer est une pente logique, naturelle, une manière de système D, d'instinct de survie - notre homme épouse des habitudes nouvelles, des loyautés et des silences choisis. Autour de lui, par petites touches, se crée une sorte d'écosystème expérimental et doux, une économie spontanée où la peinture serait monnaie d'échange. Mais la réalité du monde et ses résonances siciliennes imposent bientôt leurs ombres au tableau idyllique. Et Fisch devient l'aimant central d'un drame qui le dépasse. Habité par le soleil, la mer et l'odeur du café très fort, Peindre à Palerme tient autant du polar romantique que de l'anti-programme politique. Doué d'un sens tendu de l'inadvertance, Yves Chaudouët raconte une chute comme une plaisanterie, une promenade, une danse. Et signe une épopée modeste qui accélère les battements du coeur et ralentit le regard.