Les Ames torrentielles

Danilo est un gaucho vivant seul avec ses chevaux d'élevage dans une plaine de Patagonie. Un beau jour, son fils frappe à la porte. Il a reçu un coup de couteau dans une rixe, mais ne veut pas en dire plus. Peu après, une jeune cavalière taciturne finit de bouleverser la tranquillité de Danilo. Elle a été missionnée pour acheter tous les chevaux du gaucho. Ensemble, ils vont devoir arpenter plusieurs centaines de kilomètres et braver les dangers jusqu'à un point de rendez-vous avec les acheteurs. Mais les eaux montent dangereusement, et les relevés des deux ingénieurs français venus étudier la situation ne laissent planer aucun doute, le barrage est en train de céder. Un roman à la tension permanente, entre western français en Patagonie et "Naissance d'un pont" de Maylis de Kerangal.