Sélection officielle. Journal, notes et voyages

Dans ce journal, tenu durant la préparation du festival de Cannes, Thierry Frémaux nous convie au centre de ce qui fait battre le coeur du cinéma mondial : le plus grand festival au monde qui lui est consacré, ses récompenses et l'extraordinaire vitrine qu'il offre sur le septième art. On y vit au rythme des équipes techniques, du jury, des journalistes, des artistes, de leurs agents... Mais ce journal est aussi l'occasion pour celui qui dirige également l'Institut Lumière de Lyon de nous raconter sa plus grande passion, son dévouement de toute une vie.