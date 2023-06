ASP.NET avec C# sous Visual Studio 2022. Conception et développement d'applications web

Ce livre s'adresse aux développeurs, architectes et administrateurs qui souhaitent adopter une approche professionnelle pour la réalisation d'applications Web en tirant le meilleur parti possible d'ASP.NET. Il accompagne le lecteur dans une étude complète de la technologie ASP.NET et de Visual Studio 2022. Pour chaque thème abordé, des exemples pratiques et utiles sont fournis en C#. Le lecteur commencera par Visual Studio et ses outils (débogage, refactoring, tests unitaires, tests d'interface graphique, VSTS...) et par les évolutions du langage C#. Le deuxième chapitre décrit le fonctionnement des applications IIS sous Windows comme Azure, et explique comment réaliser des modules spécifiques pour le serveur Web. L'ouvrage étudie en détail les Web forms, AJAX, JQuery, et propose des composants personnalisés pour créer des graphiques. Les chapitres suivants élaborent des solutions pour allier rapidité de développement et performances dans l'accès aux bases de données ADO.NET, avec notamment les composants basés sur LINQ et Entity Framework. Sont ensuite traitées la sécurisation unifiée des sites Web OWIN (avec Google) et la personnalisation de la navigation (Web Part et services Web WCF, REST). Les sites MVC et leurs développements SPA et Web API sont présentés avec des exemples pratiques, ainsi que la plateforme ASP.NET Core 7. Le dernier chapitre décrit la mise en production sous ASP.NET et l'infrastructure de supervision Health Monitoring ainsi que le déploiement des applications Web sur la plateforme Cloud Microsoft Azure.