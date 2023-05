Vertigo - Sueurs froides de Alfred Hitchcock

"Sueurs froides " (" Vertigo " pour les cinéphiles) est l'un des films qui a été le plus étudié. Il ne devrait plus avoir de secrets... et pourtant il en a. Ce livre le décompose et le recompose, il en donne, à côté de son interprétation traditionnelle, une interprétation alternative, il l'insère dans un contexte culturel qui va au-delà des limites du thriller hollywoodien, enquêtant sur ses rapports avec le cinéma, la littérature, la musique, la peinture, d'hier et aujourd'hui, et surtout avec " Gatsby le magnifique " de F. Scott Fitzgerald dont le protagoniste poursuit pendant toute sa vie, comme James Stewart dans le film, la lumière verte qui le conduira à sa perte.