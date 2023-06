Louve y es-tu ?, Tome 04. Dans la gueule de Louve

Louve est une héroïne touchante, malgré sa propension à vouloir croquer des moutons. Par le passé, impossible pour notre maladroite chasseuse d'attraper un seul mouton. Désormais il y a une légère amélioration : Louve réussit enfin à en kidnapper ! Un couple d'amoureux, un mouton cuistot bien trop bavard, ou encore deux vilains blagueurs pour le 1er avril... Mais notre gentille Louve est bien sensible et les laisse cependant s'échapper. Elle va même jusqu'à les protéger d'Ours et pleurer leur absence, lorsqu'ils partent en vacances. Au final, Louve est très contente d'être si bien entourée. Et puis, pas facile de s'ennuyer avec autant de pièges à préparer ! Des aventures courtes, rythmées et amusantes, à découvrir rapidement !