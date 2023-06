Je prends le train

Une histoire animée pour découvrir le voyage en train Ce livre accompagne le tout-petit dans sa découverte du voyage en train. Aujourd'hui, c'est le premier voyage en train de bébé : s'installer, jouer, goûter, se déplacer dans le wagon, dormir un peu... Le voyage est vite passé ! Un livre-jeu pour le voyage Ce petit livre fournit une activité ludique à partager en toute complicité avec bébé ! Grâce à ce petit livre animé, bébé se familiarise, le temps d'une histoire, avec l'univers du train et le déroulement d'un voyage. 5 doubles pages, le temps d'une histoire racontée à la première personne : un récit linéaire, simple et rythmé par les animations, dans lequel l'enfant se projette en manipulant le livre. Des histoires qui stimulent le bébé et suscitent l'identification Grâce au fil narratif, l'enfant suit facilement le récit qui prend vie sous ses yeux. Il s'identifie au personnage grâce au texte écrit à la première personne et aux illustrations d'Ilaria Falorsi, qui reprennent les attitudes et postures typiques des bébés de 12 à 18 mois. En manipulant les glissières et les tirettes, le tout-petit anime chaque étape du récit et devient acteur de son histoire. Des animations spécialement adaptées aux tout-petits Ces animations associent le bébé et le parent dans une lecture vivante et participative. Robustes et efficaces, elles ont une forme parfaitement adaptée aux plus jeunes de nos lecteurs. Pour une découverte ludique et en toute sécurité.